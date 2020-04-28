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Otomobilin çarptığı panelvan araç yan yattı

Kayseri’de otomobil çarptığı panelvan araç yan yatarken, kazada yaralanan olmadı.

Kayseri'de otomobil çarptığı panelvan araç yan yatarken, kazada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 38 YY 777 plakalı araç, 38 ABF 839 plakalı panelvan araca çarptı. Kazada panelvan araç yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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