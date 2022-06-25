İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın zanneden vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın zanneden vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde 38 AGU 240 plakalı otomobilin motor aksamında bulunan bir problemden dolayı duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanın yoğunlaşmasıyla otomobilin yandığını düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobilin sahibi aracını park ettikten sonra duman kesilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobilde incelemelerde bulundu.


Otomobilde herhangi bir yangının olmadığını tespit eden ekipler olay yerinden ayrıldı.

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