Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 75 parça halinde satışa hazır toplam 72.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 75 parça halinde satışa hazır toplam 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda; A.P., N.O. ve T.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı araç ve ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.
A.P., N.O. ve T.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.