İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi hayatın kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobil ve kamyonun karıştığı trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölünürken bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ve kamyonun karıştığı trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölünürken bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, plakaları alınamayan kamyonet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kamyonet ise şarampole kaydı. Kazada 30 yaşındaki Erdal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Oktay Akbulut ise yaralı olarak Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.