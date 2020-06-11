İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’de aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayseri'de aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir kişi, aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


Araç sahibi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.