Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de, otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye mahallesinde park halinde bulunan otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otomobilin yanına gelen ekipler, kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Ekipler, kısa süre içerisinde yavru kediyi kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtulan kedi, daha sonra gözden uzaklaştı.

Araç sahibi de, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.