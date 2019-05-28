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Otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı: 3 yaralı

Kayseri’de otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı.

Kayseri'de otomobille çarpışan hafif ticari kamyonet yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Melikgazi İlçesi Nalçik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay C. yönetimindeki 38 EU 841 plakalı hafif ticari kamyonet ile Oktay D. yönetimindeki GE YO 38 yabancı plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonet yan yatarken, yabancı plakalı otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazada, yabancı plakalı otomobilin şoförü ile birlikte Efe Han D. ve hafif ticari kamyonetin şoförü yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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