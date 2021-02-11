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Otomobille çarpışan işçi servisi yan yattı: 6 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisi yan yattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisi yan yattı. Kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 KMG 17 plakalı Mercedes marka otomobil ile 38 P 1763 plakalı Volkswagen işçi servisi çarpıştı. Kazada işçi servisi yan yatarken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 6 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, inceleme yaparken, kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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