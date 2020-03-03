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Otomobille çarpışan jeep takla attı: 1 yaralı

Kayseri’de otomobil ile çarpışan jeep takla attı.

Kayseri'de otomobil ile çarpışan jeep takla attı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde Fen Edebiyat Fakültesi önünde meydana gelen kazada M.Ç.'nin (45) sürücüsü olduğu 38 ADH 096 plakalı jeep ile B.Ü.'nün (32) kullandığı 38 GE 669 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jeep devrildi. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve üniversitenin güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken yaralanan otomobil sürücüsü B.Ü. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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