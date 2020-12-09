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Otomobille çarpışan kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de otomobille çarpışan hurda yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobille çarpışan hurda yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 TF 648 plakalı hurda yüklü kamyonet, Yusuf C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada, Dursun U., Kazım U., Polat U., Can U., Ali U. ve Yusuf C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Polat U. ve Kazım U., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dursun U., Can U., Ali U. ve Yusuf C. ise tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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