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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre T.O. idaresindeki 40 DC 189 plakalı otomobil ile 38 ET 728 plakalı otomobil ilçeye bağlı Mahmudiye mahallesinde çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobiller, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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