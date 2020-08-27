Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre T.O. idaresindeki 40 DC 189 plakalı otomobil ile 38 ET 728 plakalı otomobil ilçeye bağlı Mahmudiye mahallesinde çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobiller, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.