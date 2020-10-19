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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Elisevenler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 GB 332 plakalı Renault marka otomobil ile N.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 UZ 753 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada refüje savrulan 38 GB 332 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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