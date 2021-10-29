Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde 38 LV 755 plakalı otomobil ile 07 AAS 059 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinde sıkışan bir kişi bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.