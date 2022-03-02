Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Ortalığın savaş alanında döndüğü kazada iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.