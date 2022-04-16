Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fırat Caddesi üzerinde 38 AGC 043 plakalı hafif ticari araç ile 06 FKA 67 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.