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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Yunus Emre mahallesi Bağdat caddesi üzerinde Ş.D.'nin sürücüsü olduğu 38 FD 824 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 38 ABM 468 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıkarken olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastanelere kaldırırken polis ekipleri de inceleme yaptı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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