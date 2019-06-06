Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre Sanayi mahallesi Koçak kavşağında meydana gelen kazada 38 MA 1510 plakalı otomobil ile 38 KV 293 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma çıkarken kazanın ardından yaralanan D.F., Y.A.F., B.Y.F., Ü.F., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Her iki otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.