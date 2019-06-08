Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osmanlı mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 58 AAB 725 plakalı otomobil ile 38 ABN 823 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan E.K., S.A., H.K., Z.G. ve M.G., sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yol üzerinde önlem alarak inceleme yaptı. Otomobiller, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.