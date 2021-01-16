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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güneşli - Felahiye yolu üzerinde 38 AAZ 612 plakalı otomobil ile 34 CHD 110 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobillerde bulunan 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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