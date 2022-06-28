Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 835. Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 ABY 385 plakalı otomobil ile 38 BZ 975 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişi de ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.