Otomobiller çarpıştı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Nil Caddesi ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nin birleştiği noktada meydana gelen kazada 38 NL 279 plakalı otomobil ile 34 EC 3454 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Yapılan incelemelerin ardından otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.