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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Akşemsettin Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada 34 PU 6462 plakalı otomobil ile 38 TK 871 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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