Kaymakam Dönmez ile birlikte esnafları gezen Başkan Yalçın, hayırlı işler temennisinde bulunurken pandemi kurallarına uyulması hususunda da hatırlatmalar yaptı. Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklardaki son çalışmaları da yerinde gören Başkan Yalçın, Ekim ayı içerisinde çok sayıda parkın hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren esnaflar da hem temizlik ve düzen yönünden hem de yapımı tamamlanan parklardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. 9 senedir burada oturduğunu ifade eden bir vatandaş, şimdiye kadar böyle çalışma görmediğini söylerken bir esnaf da “Ben size oy vermedim ama yapılanları takdir etmek lazım. Güzel çalışmalar oluyor” diye konuştu.

FUTBOL SAHASI YENİLENDİ

Öte yandan Başkan Yalçın'ın daha önce bölgeye yaptığı ziyarette yenilenmesi sözünü verdiği eski futbol sahası da baştan aşağı yenilenerek hizmete sunuldu.

Vatandaşlardan gelen talepleri anında cevaplamaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, yenilenen futbol sahasının gençlerin hizmetine sunulduğunu söyledi.