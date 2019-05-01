Oynadıkları dizide kaçakçılığı önleyen oyuncuların kaçakçılık yaptığı ortaya çıktı

Kayseri polisince 2 ay süren çalışma sonrası yapılan operasyonda kaçak içkileri sosyal medya üzerinden piyasaya süren 2'si dizi oyuncusu 4 kişi gözaltına alınırken, bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2'sinin internette çok takip edilen bir dizinin başrol oyuncusu oldukları ve kaçakçılara karşı mücadele ettikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce içki kaçakçılığı suçlarına yönelik başlatılan ve 2 ay süren teknik takip çalışmalar neticesinde şüphelilerin Adana ve Mersin'den kaçak içki getirerek sosyal medya sitelerinde açtıkları farklı hesaplar üzerinden veya irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi. Teknik takip sonucu şüphelilere gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi.

Oynadıkları dizide rol gereği kaçakçılığı önlüyorlarmış

Olayla ilgili A.U., M.A.D., S.B. ve A.P. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan A.U. ile M.A.D. internette takibi çok olan ve uyuşturucu ticareti yapan, kaçakçılara karşı mücadele veren 'Bozuk Düzen' isimli dizide başrol oyuncuları oldukları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.