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Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, dış transferde Kayseri Gençlerbirliği’nden Ozan Kaan Özdemir’i renklerine bağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Emar Grup FK, dış transferde Kayseri Gençlerbirliği'nden Ozan Kaan Özdemir'i renklerine bağladı.


2020-2021 futbol sezonu öncesi kolları sıvayan Kayseri Emar Grup FK, hem dış transfer de hem de iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna birbirinden önemli isimleri dahil eden Sarı-Siyahlılar geçen sezon Kayseri Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli ve başarılı orta saha oyuncusu Ozan Kaan Özdemir ile güçlendirdi. Ozan Kaan düzenlenen imza töreni ile yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzaladı.


Ozan Kaan Özdemir, daha İnegölspor, Bor Belediyespor,Kayseri Yolspor, Pazarcıkspor, Nahırönü Dumlupınarspor, Talasgücü Belediyespor, Yahyalıspor, Kayseri Sağlıkspor ve Kayseri Gençlerbirliği formaları giydi. Ozan Kaan, yeni sezonda ise Kayseri Emar Grup FK forması giyecek.

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