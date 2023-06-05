Özbekistan'ın tercihi Erciyes oldu

Yüksek İrtifa Kampı olarak çeşitli spor dallarına hizmet veren Erciyes Dağı, Özbekistan Bisiklet Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelen sporcuların tercih ettiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Özbekistan Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor. Erciyes'in temiz havasını tercih eden Özbekistan Milli Takımı, belirlenen güzergahlarda antrenmanlarını sürdürüyor.