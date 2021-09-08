Özbey Çetin altın madalya sözü verdi

20-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polanya'da yapılan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Özbey Çetin, şampiyona dönüşünde İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

24 ülkeden 356 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye'yi 40 sporcu temsil etti. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporcu Özbey Çetin şampiyonayı dördüncü olarak tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden Özbey Çetin ve antrenörü Gökhan Taşçı, bir sonraki şampiyonada madalya kazanacağının sözünü verdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. İnşallah sporcumuzdan madalya sözünü aldık, bir sonraki şampiyonada ülkemize büyük bir gurur yaşatarak şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı okutacak. Sporcumuza ve antrenörü Gökhan Taşçı'ya başarılar dilerim” dedi.