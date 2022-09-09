Özdemir: "CHP Türkiye'nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladı”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kayseri İl Teşkilatı ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantılarına Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleri ile devam etti.

MHP Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleri ile devam etti. Toplantılara MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, MYK üyesi Ahmet Savaş Çolak, MYK üyesi Metin Arı ve partililer katıldı.

"CHP Türkiye'nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladı”

CHP'nin izlediği siyaset ile Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; “Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden bir parti gelinen aşamada ne yazık ki Atatürk'ün bütün ilkelerinden uzaklaşmış, başta PKK, FETÖ ve DHKPC olmak üzere pek çok terör örgütü ile aynı safta buluştuğunu hemen hemen aradan geçen her gün verilen faklı bir beyanat ve izledikleri siyaset ile gösteriyorlar. Türkiye'de CHP'nin izlediği siyasette murat edilen konu nedir diye şöyle bir baktığımızda; toplumdaki huzursuzlukların arttırılması, milli birlik ve beraberliğimize kast eden terör örgütlerinin zemin ve alan kazanmasına müsaade edilmesi, başta üniversiteler olmak üzere çok geniş bir sahada anarşizmin yeniden canlandırılması ve aynı zamanda ekonomi ile alakalı gündemlerini de dikkate aldığınızda piyasa spekülasyonu da yaparak vatandaşımızın huzurunu bütünü ile kaçırılması eylemlerinin tamamını içerdiğini görüyoruz. Bununda doğru olmadığını ifade etmek lazım. Dolayısı ile CHP sergilediği bu siyasi metot ile beraber bir bakıma Türkiye'nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladığı gerçeğini bizlere göre göstermiştir” dedi.

“Türkiye krize de insanlığın huzuru namına çözüm getirebilen bir ülke olmuştur”

Son zamanlarda yaşanan ekonomik krizin dünyada çaresizlik oluştururken yaşanan sorunlara Türkiye'de çözüm üretildiğinin altını çizen Özdemir; “Pandemi sonrası küresel ekonomide yaşanan bozulmalar, yine Ukrayna, Rusya savaşına bağlı olmak üzere yaşanan küresel gıda krizi ve peşi sıra bu günlerde hep birlikte şahit olduğumuz Avrupa'nın içerisine düştüğü enerji krizine baktığımızda daha düne kadar bize gelişmiş bir ülke olarak isimlendirilen ülkelerin bugün bu krizler karşısında çaresiz bir şekilde vatandaşlarını dahi koruyamadan bu kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşündüklerini görüyoruz. Bütün dünya siyasi krizlerle boğuşurken, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile beraber kendi siyasi istikrarını edebilmiştir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa en gelişmiş ülkeler dahi çözüm bulamamışken, Türkiye böylesi bir dönemde her iki tarafla ayrı ayrı saygın bir konumda görüşebilen yegane ülkedir. Dahası iki tarafı da belirli ve makul şartlar ve ölçüler çerçevesinde buluşturabilen yegane ülkedir. Küresel seviyede bir gıda problemi yaşanırken, süper güç olarak adlandırılan pek çok ülke bir çare durumdayken, Türkiye bu krize de insanlığın huzuru namına çözüm getirebilen bir ülke olmuştur. Bunlar 21. Yüzyılda Türkiye'nin kuvvet ve kudretini işaret eden ön adımlardır” ifadelerini kullandı.

“En başından beri bu siyasi partiyle ortağız diyemiyorlar”

MHP'li Özdemir, 6'lı masada yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek sözlerini şöyle noktaladı:

“Zilleti İttifakı olarak tanımladığımız partilerin tamamı aylardan beri bir araya geliyorlar. 6-7 tane buluşma gerçekleştirdiler. Her birinde hükümetimiz görevi başında vatandaşımızın yaşadığı her bir soruna çözüm bulma noktasında yüksek bir gayret gösterirken, bu zillet cephesi siyasi partilerin tamamı sağda solda açlık edebiyatı yaptılar. Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri 6 ya da 7 buluşmada yedikleri yemeklerin menülerine bir bakmanızı istiyorum. Derdiğiniz milletin açlığıysa sizin başka bir şey yapmanız lazım. Milleti kendinizce huzuru kaçıracak biçimde pek çok terör örgütünün yapmak istediği biçimde bu milletin huzuruna, istikrarına kast edecek söylemlerden kaçınmanız lazımdı. Bunu yapmadınız. HDP ile birlikte giriştikleri bir ortaklık süreci var. Buna en başından beri bu siyasi partiyle ortağız diyemiyorlar. Bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin başındaki isimle alakalı övgü dolu sözler söylüyor. Aynı isme İP'in başındaki hanımefendi, ‘kahvaltı masasında buluşmak bizi mutlu eder' diyor.”

“Ayarlanmış esnafları gezerek, kurgulanmış oyunlarla bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, Millet İttifakı'nın kurguladıkları oyunlarla bir şeyler yapmaya çalıştığını söyleyerek, “PKK'nın siyasi uzantısının başındaki terör örgütü üyesi Selahattin Demirtaş'la kahvaltı hayal edenler birbirlerine girmiş durumdalar. CHP, ‘HDP'ye bakanlık verebiliriz ‘diyor, HDP, ‘alabiliriz' diyor. İP, 'bir verebiliriz, bir vermeyebiliriz' diyor. Allah bunları daha kötü etsin. Bunlar onların daha iyi günleri, Allah bu planlarını ayaklarına dolandıracaktır. Çünkü Allah doğrunun yardımcısıdır. Bizler doğru yoldayız. Bana göre Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016'da başlamıştır. Bu Cumhur İttifakı ile birlikte 15 Temmuz'dan önce gittiğimiz her yerde liderimiz Devlet Bahçeli'yi anlatmaya gayret gösteriyorduk. 15 Temmuz'dan sonra her gittiğimiz yerde Devlet Bey'i bize anlatmaya çalıştılar. Devlet Bahçeli dünde Devlet Bahçeli'ydi, bugünde Devlet Bahçeli ve yarında Devlet Bahçeli olacaktır. Bu duruş hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. 18 Eylül'de mitingimiz var. Geçmişte Türkiye'yi Kayseri'den sallamıştık. Allah izin verirse 100 binlerle yine yapacağız. CHP yada İP'in siz Kayseri Meydanı'nda hiç miting yaptığını gördünüz mü? Yapamazlar. Ayarlanmış esnafları gezerler. Kurgulanmış oyunlarla bir şeyler yapmaya gayret gösterirler. O da Yahyalı'da olduğu gibi patlar. Yalan olduğu ortaya çıkar. Tepki oylarını almak adına sürekli eleştiride bulunuyorlar ama bunların yaptıkları hiç bir şey yok” diye konuştu.