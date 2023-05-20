Özdemir ve Ersoy mazbatalarını aldı

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekilliği seçiminde MHP'den yeniden milletvekili seçilen İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı.

Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende mazbatasını aldıktan sonra bir konuşma yapan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Bugün itibariyle Kayseri'de seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından mazbatalarımızı biz de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak almış bulunuyoruz. Bundan dolayı ben her şeyden evvel seçimlerin hayırlı olmasını bir kez daha Allah'tan niyaz ediyorum ve bütün Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 2018 yılında gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi, Kayserili hemşerilerimizin teveccühü ile yine 2 milletvekili ile mecliste 5 yıllık kesintisiz görev süremizin ardından 28'inci dönemde de yine aziz hemşerilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'ni 2 evladını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri'yi temsil etmek üzere vazifelendirmiştir. Bu durum bizim nazarımızda değerlendirildiğinde ve kamuoyuna üzerinde düşünüldüğünde Kayserili hemşerilerimizin Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana duydukları memnuniyeti ve yeni dönemde de aynı şekilde göreve devam etmemizi istemelerinin açık bir tecellisidir. Bunun da Cenabı Allah'tan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylesi bir düzende Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına denk gelen bir dönemde Kayseri'mizi temsil edecek olmanın şeref ve ağırlığını yaşadığımızı da Baki Beyle beraber ifade etmek isterim. Allah bizleri, davamızı ne sayın genel başkanımıza ne Kayserili hemşerilerimize ne saygıdeğer teşkilat mensuplarımıza mahcup etmesini duası ve temenni için söylüyorum. Rabbimiz hiçbirimizi utandırmasın" ifadelerini kullandı.

"MHP Kayseri'de önemli başarı elde etmiştir"

Özdemir, "Seçim sonuçlarına baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de önemli bir başarı elde etmiştir. 2 ilçede birinci olmuştur. Bununla beraber oyunu 13 ilçenin tamamında artırma başarısı göstermiştir. Bunun yanı sıra büyükşehirler dikkate alındığında, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'deki tüm büyük şehirler içerisinde Kayseri'de birinci olmak suretiyle milliyetçi, ülkücü hareketin, sayın genel başkanımızın ifadeleriyle omurgası olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Bundan daha da önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de 3'üncü parti olma başarısını göstermesidir. Bu sürece gelinceye kadar bir kısım yurt içinden ama tamamı yurt dışından fonlandığını düşündüğümüz ve bazı tespitlerimizin de olduğu anket şirketlerinin MHP aleyhinde 2 yıldan bu yana oluşturmaya çalıştığı algıların tamamı da çökmüş, milletimiz kendi iradesiyle beraber bunların hesabını sandıkta sormuştur. Dolayısıyla bu sonuçlarla beraberinde değerlendirildiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu mücadelesinde elde ettiği başarının anlam ve önemi her yönden ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dileğimiz ve arzumuz bu 10 milletvekilinin tamamının Kayseri'nin ilçelerini iyi bilmesi, merkezini iyi bilmesi ve Kayseri'nin nüfusunu da iyi bilmesidir" diyen İsmail Özdemir, "Bizden önce yapılan bazı tahliller Kayseri konusunda ve genel seçim sonuçları konusundaki bazı durumları hem Kayserili hemşerilerimiz hem de Türkiye kamuoyuyla paylaşılması ihtiyacını doğurmuştur. 10 tane çok değerli milletvekili Kayseri'yi temsil etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Dileğimiz ve arzumuz bu 10 milletvekilinin tamamının Kayseri'nin ilçelerini iyi bilmesi, merkezini iyi bilmesi ve Kayseri'nin nüfusunu da iyi bilmesidir. Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 440 binin üzerindedir. Öncelikle bunu hatırlatmak isterim. İkinci mevcut durumda seçimlere giderken, ittifaklar bazındaki çalışmalar dikkate alındığında Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla beraber olgunlaşması ve Türkiye'de daha da yerleşik hale gelmesiyle alakalı çabalarla ilgili Aziz milletimize düşüncelerini paylaşmıştım. Bu çerçevede de istikrarımızın tesisinin istiklalimizin kurulması ve tertemiz bir istikbale doğru yol almamız hususundaki hassasiyetlerimizi de aynı dönemde ifade etmiştir. Dolayısıyla aziz milletimiz vermiş olduğu kararla beraber Türkiye'de bugün meclis aritmetiğine Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin devamından yana, iradesini çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuş, sistem tartışmaları bu haliyle kapanmıştır. Bunu böylesi bir gündemde farklı yönlerde değerlendirmeye çok söylemek istemiyorum ama ya seçim sonuçlarına doğru okuyamamaktır ya da haklı art niyetliliktir ama neresinden bakarsanız bakın 14 Mayıs'taki milletimizin iradesinin mecliste nasıl yansıdığının aritmetik hesabıyla beraber artık bu sistem tartışmaları konusunda Türk milletinin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam ettiğini, devam etmesini istediğini göstermiştir" diye konuştu.

Ersoy: "Daha fazla çalışma örneği sergileyerek daha iyi neticelerin altına imza atacağız"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Allah nasip etti, 5 yıl sonra yine 27'inci dönemde olduğu gibi 29'inci dönemde İsmail Özdemir beyefendi ile birlikte mazbatamızı aldık. Gönül isterdi ki 2 olan milletvekili sayımızı artıralım ama Allah böyle nasip etti. Burada birbirinden kıymetli vekil adaylarımızda var. Onlarda gönlümüzün vekilidir. Onlara da hepsine ayrı ayrı gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her bir dava mensubumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her bize verilen oyun bizde kıymeti çok büyüktür. Allah bizleri sizlere, davamıza, partimize, Kayserili hemşerilerimize karşı mahcup etmesin diye dua ediyorum. Bizim sevdamız Kayseri. Henüz Kayseri'ye hakim olmamış, olamamış, bugün itibariyle de dahi başka yerlere hizmet etmeye gayret gösterenlere de inşallah cevabımızı daha çok çalışarak, Kayseri'miz ve ülkemizle ilgili ne üzerimize düşen ne varsa daha fazla çalışma örneği sergileyerek daha iyi neticelerin altına imza atacağımızı düşünüyorum. Önümüzde 28 Mayıs seçimleri var. Biz 24 Haziran 2018 tarihinde söz vermiştik ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek seçtirmiştik. 14 Mayıs'ta yüksek oranla Cumhurbaşkanımız oy aldı. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta bütün vatan hainlerine karşı bu işi bitireceğiz diyorum" şeklinde konuştu.