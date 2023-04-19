Özdoğan: “Ben aradım, 30 TL'ye soğan bulamadım”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bazı işgüzarların soğan manipülasyonu yaptığını söyleyerek, "Ben aradım, 30 TL'ye soğan bulamadım” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından ilçede 4 tane ağır hasarlı yapının olduğunu söyleyerek, “Bu yaşadığımız depremler sonrasında Hürmetçi de 4 tane ağır hasarlı binamız var. 2 tane de Beğendik bölgesinde minaresi gören, ağır hasarlı olarak tespit yapılan minaremiz oldu. Onların yıkımını gerçekleştirdik. O minarelerde yapım aşamasında. Oradaki sıkıntı da yüksek olması. Yüksek olmasa zannediyorum ki sıkıntı olmayacak. 2 sefer inceleme oldu ve sonunda ağır hasarlı olarak uzman komisyonumuz yükseklikten kaynaklı risk edilmemesi gerektiğini yönünde görüş bildirdiler. Bunların yıkımı bile ciddi iş. Büyükşehir ekibi bu konuda uzman ve gereğini yerine getirdiler” dedi.

Özdoğan, ilçede arsa fiyatlarının arttığını kaydederek, “Göreve geldiğimiz 2019'da 79 ruhsat vermişken, 2022'yi 300 ruhsatla kapattık. 2023'te şuanda gayet iyi gidiyor. Arsa birim fiyatları 2 bin 2 bin 500 TL'den konuşuluyor. Geçtiğimiz sene bunların yarısı gibiydi. Sakar Çiftliği'nde bin-bin 500 bandını görüyoruz. Dünyada da pandemi sonrasında gayrimenkul fiyatları yüzde 100 arttı” şeklinde konuştu.

“Soğanın kilosu 30 TL diyorlar, aradım ama bulamadım” diyen Başkan Özdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat gibi işgüzarlar var. Soğanın kilosu 30 TL diyorlar. Ben aradım, 30 TL'ye soğan bulamadım. Pazarda, markette 30 TL'ye soğan yok. Bizim insanımızın şöyle bir özelliği var. Deprem sonrasında imar servisini arayan ve bizzat gelen çok insan var. Daha önce dönüp bakmadığı, ebeden, dededen kalan yerlerin imar durumunu bize çok sormaya başlayan oldu. Sadece piyasa değil. Daha önce düşünülmeyen müstakil alanlara düşkünlük pandemiyle başladı ama depremle beraber iyice arttı. Ticari ahlaka uymayan şeyler kulağıma geldi mi, geldi. Depremden önceki Cuma günü bir pazarlık olmuş, deprem sonra verilen sözden cayılmış ve fiyatımız bu denmiş” ifadelerini kullandı.