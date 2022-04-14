Özdoğan: "Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar için çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, "Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor" dedi.

Özdoğan, Hacılar'ın birlik ve beraberlik içerisinde olan bir ilçe olduğunu söyleyerek, birlikte başardıkça güçlendiklerini kaydetti. "Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor" diyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Hacılar'ımız çağı yakından takip eden, hatta '30 yıl sonrasını öngörmek' diye bir tabir vardır ya, bunları ön görerek beraberliği daim eden bir ilçedir. Önemli olan birlik ve beraberliktir. Biz başardıkça güçleniyoruz. Güçlendikçe başarıyoruz. Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor" dedi.

"Vaat etmediğimiz projeleri de yaptık"

Özdoğan, "Vatandaşlarımız bize projeleri soruyorlar. Biz 3 yıl içerisinde 24 projemize kadar geldik. Bunun dışında 3 yıl içerisinde vaat etmediklerimiz de nasip oldu. Bizim takip ettiğimiz hükümet konağı işi var. 2019'da sahaya indiğimizde 'yeni bir hükümet konağı yapacağız' diye bir vaadimiz yoktu. İçişleri Bakanlığımızın 'hükümet konağı sağlam değil' dediği ilk ilçelerden biriyiz. Bakan beyi ziyaretimizde bu konuyu kendilerine arz ettik. Bu yıl içerisinde temelinin atılacağını söyledi. İlçemize Devlet yatırımları ve belediye yatırımları toplamda 370 milyon TL'lik bir yatırım olacak" ifadelerini kullandı.

"Projelerimizi takip ediyoruz"

Bilal Özdoğan, ilçeye yapılacak olan projeleri Ankara'da takip ettiklerini ve hızlandırdıklarını belirterek, "Ankara'da takip etmemiz gereken işler var. Tüm vekillerimiz yakından takip ediyorlar. Onlarla ilçemize yapılacak olan işleri takip ediyoruz. Bir konuyu gündeme aldığınızda bunu birçok ayağı var. Siz konuların üzerine gittikçe hem işiniz seri oluyor hem de Allah yolunuzu açıyor. Bir taraftan da 'şurayla ilgili bir şey olur mu' dediğiniz zaman bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonrada Ankara'da görüşmeleri yapıyoruz. Biz kapalı spor salonumuzun yenilenmesini ya da yeni bir kapalı spor salonumuz olur mu diye kafa yorduk. Sonrasında bunu dosyalaştırdık. Bunu bakan yardımcımıza götürdük. Şimdi bizim spor salonumuzun zemini yenileniyor, soyunma alanları yeniliyor. Sadece bize değil, Kayseri'ye de hizmet verecek" diye konuştu.