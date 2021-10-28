Bilal Özdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98 ‘inci yılını kutladı. Özdoğan, “Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün gerçekleştirdiği en büyük devrimdir” dedi.

Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz diyen Başkan Bilal Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk Milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle anıyorum.”