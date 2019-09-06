Özdoğan, Gönül Ziyaretlerine Devam Ediyor

Hacılar'da tüm cadde ve sokakları gezerek esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Özdoğan, “Gezilmedik sokak, sıkılmadık el, girilmemiş gönül bırakmayacağız” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sürekli vatandaşla iç içe olan Özdoğan, ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi. Özdoğan'ın yaptığı ziyarete Belediye Meclis Üyesi Bekir Tuğrul'da eşlik etti.

İlçe esnafının beklentilerini dinleyen Başkan Özdoğan, “Bizler göreve geldiğimiz ilk andan itibaren söz verdiğimiz gibi halkımızla ve esnafımızla gönül bağı içinde olmaya, onların görüşlerini almaya devam ediyoruz. İlçenin refahını ve kalkınmasını düşünüyoruz. Bu noktada esnaflarımızla birlikte hareket ediyoruz. Esnaflarımızın önünü açmak için gayret gösteriyoruz. Her geçen gün hemşerilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağı oluşturuyoruz. Yaşadıkları mahalle ve sokakta, kendi evlerinin veya dükkanlarının önünde taleplerini dinleyerek en hızlı çözüm yollarını yine beraber istişare ediyoruz. Bu kurduğumuz bağ hizmetlerin ötesinde bir kardeşlik ortamı tahsis ediyor. Bu güzel birlikteliklerde vatandaşımızla aynı düşünceleri paylaşmaktan, geleceğimize aynı duygularla yön vermekten ve kardeşliğimizi pekiştirmekten sonsuz mutluluk ve onur duyuyorum. Rabbim birliğimizi ve gönül bağımızı daim eylesin.” İfadelerini kullandı.

Gezi sonrası Cuma Namazını Cami Kebir'de kılan Başkan Özdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet etti.