Özdoğan; “Hacılar'da Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın”

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve bugüne kadar 25 kursiyerin okuma yazma öğrendiği kursu ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada eğitim gören bayanlarla bir süre sohbet etti. Amaçlarının Hacılar'da okuma yazma bilmeyen vatandaşın kalmaması olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak fen işleri ve imar işleri dışında gönül işleri, kültür işlerinin de hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kursiyerlerimiz, büyük bir azimle ve şevkle kısa bir sürede okuma yazmayı öğrendiler. Okuma yazmanın her yaşta ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha burada müşahede ediyoruz. Hacılarımızda yaşayıp ta okuma yazma bilmeyen bütün hemşerilerimizi de kurslarımıza davet ediyor, onlar için her türlü fedakârlığı da yapacağımızı da belirtmek istiyorum. Bu anlamda halk eğitim merkezine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş birliğimiz her anlamda devam edecek. Okuma yazma bilmeyen büyüklerimiz inşallah bundan sonra bol bol kitap okuyacaklar. Torunlarına hikâye okuyacaklar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Düzenlenen kurs sayesinde okuma yazma öğrendiklerini söyleyen kursiyer Hikmet Erdem ise, “Meryem Hocam tek tek bizimle ilgilendi, ilgi gösterdi, çok şükür okuyoruz. Adresimizi, telefonlarımızı yazıyoruz. Çok memnunuz, hiç okuma yazma bilmiyoruz diye oturmasınlar. Lütfen gelsinler. Okumanın yaşı yok bekliyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve belediyemizin işi rast gelsin.” şeklinde duygularını ifade etti.