Özdoğan'dan Hacılar Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Akpınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Patnos İlçe Emniyet Müdürü iken Hacılar ilçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Zafer Akpınar'ı makamında ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Vekili Bilal Özdoğan, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman emniyet güçlerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen şer odaklarına asla fırsat vermeyeceğiz. İlçemizde birçok başarılı işlere imza atacağınızdan şüphemiz yok" dedi.

Halkın huzur ve güveni için gece gündüz çalışmaktan keyif alacaklarını ifade eden Emniyet Müdürü Akpınar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Vekili Özdoğan'a teşekkür etti.

Zafer Akpınar, ilk olarak Gülşehir İlçe Emniyet Amirliğine, ardından Ürgüp Emniyet Müdürlüğüne son olarak ta Patnos İlçe Emniyet Müdürü iken Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.