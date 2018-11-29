Özdoğan'dan, Vali Günaydın'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Kayseri Valiliğine atanan Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret ederek, Hayırlı olsun dileğinde bulundu.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç'ün de katıldığı ziyarette, Kayseri Valisi Günaydın'a yeni görevinin hayırlı olmasını temennisini ileten Başkan Vekili Özdoğan, “Kayserimizin hak ve menfaatlerini gözetmek adına tüm kurum ve kuruluşlarımızla olduğu gibi Sayın Valimiz Günaydın ile de birlik beraberlik içerisinde, İlimizi daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte gayret edeceğiz. Valimizin önderliğinde çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ben kendilerine Kayseri'deki yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan'a teşekkür etti.