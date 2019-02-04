(Özel) 10 yaşında ilk kitabını yazdı

Kayseri'de 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkay Koçak, okuduğu kitaptan esinlenerek 'Tarihe yolculuk' adlı kitap yazdı.

Kayseri'de 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkay Koçak, okuduğu kitapta, küçük yaşta kitap yazan bir çocuğun hikayesinden ilham alarak kitap yazmaya karar verdi. 3 aylık bir çalışmanın ardından Türkiye'nin tarihi yerlerini anlattığı ‘Tarihe Yolculuk' isimli bir kitap yazdı. Koçak, kitap yazma hikayesini şöyle anlattı:

“Ben bir kitap okuyordum. Okuduğum kitaptaki çocuk kitap yazıyordu. Oradan esinlenerek bende kitap yazmak istedim ve yazdım. Kitabımda Türkiye'yi gezerek ve görerek tarihini anlamak için bu kitabı yazdım. Kitabı yazmam 3 ay sürdü. Kitabı yazarken zorlandım ama pes etmedim. Yazmaya devam ettim ve sonunda yazdım. Ben kitap okumayı, resim çizmeyi, tarihi ve doğal güzellikleri araştırmayı seven bir isiyim. Bu kitapta insanın hedefine ulaşmasını aktararak, prensipli çalışmanın ve gezip görerek öğrenmenin önemini vurguladım.”