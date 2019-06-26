(Özel) Balkonun davetsiz misafiri

Kayseri'de yaşayan Havva Göç, evinin balkonunda bulunan antene yuva yapan kumruya, çocuğu gibi bakıyor.

Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Havva Göç'ün evinin balkonunda bulunan antene kumru yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Göç, kuşla ilgilenmeye başladı. Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen merhametli kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor.

Havva Göç, “Bu kuş 2 ay öncede aynı yerde yumurtladı ama üstünden kalkınca kargalar yumurtalarını alıp götürdü. Şimdi tekrardan buraya yumurtladı. 15 gündür burada yatıyor. Biz de heyecanla yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizim davetsiz misafirimiz oldular. Biz de çok seviyoruz. Yem de veriyorum ama yemiyor. Dışarıdan eşi yem getiriyor. Onu çok seviyorum. Evin bireyi gibi bir şey oldu. Zaman zaman da konuşuyorum” ifadelerini kullandı.