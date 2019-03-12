(Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk' dediler, hasta çocukların yüzünü güldürdüler

Kayseri Şehir Hastanesi'nde staj gören öğrencilerden oluşan Küçük Kalpler Eğlence Ekibi, renkli elbiseleri ile hastanede tedavi gören çocukları odalarında ziyaret ederek, verdikleri hediyelerle sürpriz yapıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde staj gören öğrencileri, ‘Bir gülücük, bin mutluluk' sloganıyla küçük Kalpler Eğlence Ekibi kurdu. Haftanın belirli saatlerinde çocuk cerrahi servisinde tedavi gören çocukları ziyaret eden öğrenciler, palyaço ve sevilen çocuk karakterlerinin kılığına giriyor. Tedavi gören çocukların morallerini de yükselten öğrenciler, hem vatandaşlar hem de tedavi gören çocuklar tarafından ilgiliyle izleniyor.

Nevşehir'den Kayseri Şehir Hastanesine gelerek tedavi gören çocuğunun yanında refakatçi kalan Mehtap Köse, “Bize sürpriz oldu. Gürültülerin geldiğini duyunca çok şaşırdık. Çocuklarımız için çok iyi bir organizasyon olmuş. Çocuğumun da canı sıkılıyordu, ona da moral oldu. Ben bile çocuğumun adına sevindim” dedi.

Çocukları mutlu etmek, insanlığı mutlu etmek gibi bir şey

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de çocukları mutlu etmenin insanlığı mutlu etmek gibi bir şey olduğunu söyleyerek, “Çocuk servisimizdeki çocuklarımızı sevindirmek için arkadaşlarımızı yapmış olduğu bu çalışmaya sonsuz teşekkür ederim. Büyük bir duyarlılıkla çocukların yüzünü güldürmek ve onlara bir parça da olsa bir mutluluk verebilmek için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Hastanemiz ve insanlık adına yaptıkları büyük bir olaydır. Çocukları mutlu etmek, insanlığı mutlu etmek gibi bir şeydir. Onları tekrardan dünyaya kazandırmaya çalışmak en büyük gayretlerden birisidir” ifadelerini kullandı.