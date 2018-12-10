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(Özel) Bu gül 2 sene solmuyor

Kayseri’de şoklanarak 2 yıl solmayan güllere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kayseri'de şoklanarak 2 yıl solmayan güllere vatandaşlar ilgi gösteriyor.


Kayseri'de Çiçekçiler Çarşısı'nda satışa sunulan solmayan güllere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Hiçbir bakım istemeden 2 sene canlılığını koruyan gül, çiçekçi esnafının da yüzünü güldürdü. Çiçekçi Mehmet Bener, ithal ettikleri güle vatandaşların da ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Kayseri'de solmayan güllere rağbet var. Bu güller 2 sene yaşadığı için fiyatları biraz yüksek. Bu ürünleri yurt dışından ithal ettiğimiz için bize de maliyeti biraz fazla oluyor. Bu güller 2 sene yaşıyor. Ters cam içerisinde bakılan bu güller için suya da gerek yok. Bu güllerin fiyatları da 200 TL'den başlıyor, ürün ve adet sayısına göre 250-300 TL'ye kadar çıkıyor. Solmayan gülleri hafta da 1-2 tane satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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