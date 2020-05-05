(Özel) Bu ilçede aktif pozitif korona virüs vakası yok

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçe merkezinde aktif Covid-19 pozitif olan vaka bulunmazken, Yeşilhisar Kaymakamlığı da sosyal medya hesabından, "İlçemizde aktif pozitif vaka olmaması hep birlikte elde etmiş olduğumuz bir başarıdır" ifadesinde bulunarak, kısıtlama sonrasında sokağa çıkacak olanlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Kayseri'nin 16 ilçesinden biri olan ve Niğde kara yolu üzerinde bulunan Yeşilhisar ilçesinde, şu anda aktif Covid-19 vakası bulunmuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgınını engellemek için 16 bin 100 nüfuslu ilçede yetkililer gerekli tedbirleri alırken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor. İlçede bulunan Cami Kebir Mahalle Muhtarı Bekir Akdağ halkın, yetkililerin aldığı tedbirlere uyduğunu ifade ederek; “Başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız, emniyet teşkilatımız, 35 mahalle muhtarımız ilçemizde çok güzel çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız da çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği bütün kurallara, yönetmeliklere uyuyor. Tedbirleri aldık. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Birlik ve beraberlik içerisinde tedbirleri elden bırakmayarak virüsün bir an evvel ülkemizden gitmesini sağlayacağız inşallah” diye konuştu.

Kuzey Mahalle Muhtarı Mehmet Can ise tüm mülki amirlere ve ilçe halkına teşekkürlerini ileterek; “Kaymakamımız başta olmak üzere mülki amirlerimiz ve muhtarların çok sıkı çalışmaları devam ediyor. Polis teşkilatına da çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, biran evvel hastalığı def edelim. Kaymakamımız başta olmak üzere belediye başkanımız virüsle mücadelede başarılı oldular” dedi.

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakadan bu yana Yeşilhisar ilçesinde 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve daha sonraki süreçte iyileşerek taburcu edildiği, ayrıca bu kişilerle temas halinde bulunan yaklaşık 25 kişinin de karantina sürecinin sona erdiği öğrenildi.

Yeşilhisar Kaymakamlığı ise sosyal medya hesabından, 3 günlük kısıtlamanın ardından yaptığı duyuruda, "İlçemizde aktif pozitif vaka olmaması hep birlikte elde etmiş olduğumuz bir başarıdır. Ancak çevre ilçelerimizde pozitif vakalara rastlanmakta, komşu olduğumuz illerin köylerinde karantina uygulamaları bulunmaktadır. Bu riskli bölgede hep birlikte bizlere düşen tedbiri elden bırakmamak ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaktır. Alışveriş için çıkma zaruriyeti varsa bunu mümkünse iftardan sonraya almak uygun olacaktır. Özellikle Pazartesi günleri gündüz vakitlerinde ilçe merkezimizde oluşan yoğunluğu engellemek için 4 Mayıs Pazartesi günü emniyet personeli tarafından denetimler yapılacak olup, sosyal mesafe kuralına uymayan iş yeri ve vatandaşlara idari yaptırım uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alışverişlerini de hafta içine yaymalarını önemle rica ediyoruz" uyarısında bulundu.