(Özel) Çakmaklı hırsız tutuklandı

Kayseri'de bir çaycıya giren 2 hırsız, rahat görebilmeleri için çakmak aydınlattıkları dükkandaki bilgisayar, bozuk para, peynir ve zeytini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü mahallesinde bulunan bir çay evinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde dükkana giren 2 hırsız, önce keşif yaptı. Karanlıktan bir şey göremeyen hırsızlardan biri yanında bulunan çakmağı yakarak dükkanı aydınlattı. Çekmecede bulunan bozuk paraları, peynir, zeytin ve bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karışan 1 kişiyi kısa süre içerisinde yakalarken, diğer hırsızı da yakalamak için çalışma başlattı. Adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.