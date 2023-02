Özel çocuklar süt sağdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Bende Varım TÜBİTAK 4008' projesi çerçevesinde İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun özel öğrencileri, ERÜ Veteriner Fakültesi'nde hem eğlendi hem de süt sağım tekniklerini öğrendi.

ERÜ Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen programda öğrencilere matematik dersi verildikten sonra tangramlarla şekil tanımları yapıldı. Ardından fakülte içerisinde bulunan simülasyon inek maketi ile süt sağım teknikleri öğretildi. Özel öğrenciler hem süt sağmayı öğrendi hem de aktivite ile eğlendi.

Özel çocukların zamanla ve sabırla öğrenebileceklerini söyleyen Proje Koordinatörü Prof. Dr. Emine Güneri, “Burada özel öğrencilerin Fen Bilgisi'ne ilgi ve algılarını artırmaya çalıştık. Pratikte fizik, kimya, matematik, astroloji, veterinerlik konularında küçük küçük aktiviteler yaptık çocuklarla. Bu aktivitelerin hepsinde kendi günlük olaylarında bağdaştırıcı konulardan seçtik. Bugünkü aktivitemizde ERÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı İmdat hocamız da burada bir simülasyonu kullanarak inek nasıl sağılır çocuklarımıza gösterdi. Ben öncelikle bu çocukların da hayatta her şeyi yapabileceklerini, yeter ki onlara inanmamız gerektiğini ve yardımcı olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Evet hemen her şeyi yapamayabilirler. Biraz süreç alabilir ama sabırla yavaş yavaş her şeyi onlara da öğretebileceğimizi düşündüm. Bu projeyi de yazarken temel maksat buydu. Hemen fizik, kimya, biyoloji kavramlarını öğrenmeyebilirler ama zamanla ve sabırla onların da diğer öğrencilerimiz gibi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Sadece biraz özeller ve özelliklerini fark edersek, güzel şeyleri onların da hayatlarına katabiliriz” dedi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak da aktiviteler ile özel çocukların ben merkezci yaklaşımdan uzaklaştığını söyleyerek, “TÜBİTAK 4008 projesi çerçevesinde Erciyes Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde okulumuz öğrencilerini buraya getirdik. Okulda öğrencilerimiz meslek dersleriyle tecrübe kazanıyorlar burada da işin içerisine bilim ve sanatı ekleyerek hafif düzeyde çocuklarımızın anlayabilecekleri ölçüde farklı güzel etkinlikler yapıyoruz. Bugün burada hayvanları tanıyoruz ve bununla beraber süt sağım tekniklerini öğrendik. Öğrencilerimizin hepsi süt sağım tekniği yaptılar. Sabah matematik dersinde tangramla beraber şekiller öğrendiler. Hayvan şekillerini tangram üzerinden çizdik. Daha sonrasında da burada hayvan maketlerini simülasyon üzerinden görerek süt sağım tekniğini uyguladık. Özel öğrencilerimizin bu ve benzeri projelerde yer alması gerçekten onların ben merkezci yapıdan çıkarak toplumsal yapıya daha fazla adapte olmasını sağlıyor. Özgüvenleri artıyor. Biz istiyoruz ki tüm paydaşlarımızın öğrencilerimizle bu ve benzeri projelerde yer alarak kendi özgüvenlerini artırsınlar. Çünkü özel öğrencilerimiz hepsini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Ömer Çadır ise, “Buradaki tüm öğretmenlerimi çok sevdim. Herkese çok teşekkür ederim. Burada inek sağmayı öğrendim, derslerini öğrendim. Okulu çok sevdim” dedi.