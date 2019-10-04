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Özel çocuklar Türkiye şampiyonu

Özel çocuklar Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Samsun da oynanan müsabakalar ile sona erdi.


Birleştirilmiş bölgelerden oluşan Türkiye Kupası finallerinde mücadele eden Kayseri Özel Sporcular Spor Kulübü Şampiyonayı 1.'lik ile tamamlarken, Karaman Ermenek Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü 2.oldu. Bir diğer Kayseri takımı olan Kayseri Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü Derneği ise şampiyonayı 3.'lük ile tamamladı.


Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, yaptığı açıklamada şampiyon olan Kayseri Özel Sporcular spor Kulübü ve 3. Olan Kayseri Aile Sosyal Politikalar spor Kulübü yöneticilerini, hocalarını ve sporcularını tebrik etti.

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