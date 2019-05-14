Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Erol Bedir: “Magnet Hastanesi, Sistem Hospital olarak hizmet verecek”

Düzenlenen iftar yemeğine Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Erol Bedir, Kurucu Ortaklarından Tahir Horoz ve yönetim kurulu üyeleriyle aileleri, hastane personelleri ve aileleri katıldı.

"Ömrümüz oldukça insanları kırmadan ve üzmeden hizmet edeceğiz" diyen Başhekim Erol Bedir, “Her sene yaptığımız geleneksel iftar yemeğinde, yine hep beraber buluştuk. Tabi aramıza yeni katılanlar da var. İnşallah yeni katılanlarla da, ömrümüz uzun olduğu müddetçe beraber çalışmaya devam ederiz. Huzurlu bir şekilde, birbirimizi kırmadan insanlara hizmet etmeye çalışırız. Hastanecilik işimizin neren nasıl başladığını biliyorsunuz fakat ben kısaca bahsederek, yeni bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 1997 yılında Melikgazi Hastanesinde başlayan hastanecilik serüvenimiz, 2007 yılında Avrupa Hastanesiyle ve 2010 yılında da Dünyam Hastanesiyle devam etti. Zaman zaman üçünü, zaman zaman da ikisini beraber idare ettik. Avrupa Hastanesini kiraya vermiştik, Dünyam Hastanesinde hizmete devam ediyorduk. Fakat 2014 yılında kiraya verdiğimiz hastane, 5 yılık süreç içerisinde tekrar bünyemize geri geldi. Görüşmelerimiz neticesinde adı değişerek Magnet Hastanesi olan hastanemiz bayramdan sonra belirli fiziksel ve yönetim anlayışındaki değişikliklerle birlikte Özel Sistem Hospital olarak hizmete İnşallah devam edecek. Hakkımızda hayırlısı olur İnşallah. Hastaneyi geri almamızdaki ana amaç şudur, bir kere birbirimizi biliyoruz. Ömrümün üzerine bir bu kadar daha koyamayacağıma göre, kalan ömrümüzde de elimizde ne varsa gördüğümüzden geri kalmayacak şekilde idare edeceğiz. Bu açıdan ekonomik bir beklentim de yok. Taşında toprağında emeğimiz olan bu hastaneyi, bu şekilde tekrar şehrimize kazandırmak istedik. Orada çalışan yüzlerce insan vardı ve hepsinin iş sıkıntısı ve gelecek sıkıntısı baş göstermişti. Kaygısız kalmamız düşünülemezdi. Bu nedenle bu işi sonuna kadar götürelim istedik. İnşallah orada da mahcup olmaz ve burada sağladığımız ortamı orada da sağlarız” dedi.

Aynı zamanda Kayserispor'un Kulüp Başkanı olan Erol Bedir, maçları kazanmalarında onlarca personelin duasının payı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz ki dün Kayserispor, Kasımpaşa'yı yenerek çok stresli bir günü bitirdi daha doğrusu sezonu bitirdi. Şimdi ayaklarını uzattı ve rahat rahat kim kimi yenecek onu bekliyor. Çok sıkıntılı bir maçta 2 gol atarak rahatladık. Biz maçı kendimizde ararken, futbolcularımız çok güzel oynadı derken Ortağım Tahir amca çok başka bir konuya dikkat çekti masada. Dedi ki, siz zannediyorsunuz ki topu iyi oynadık, futbolcumuz iyiydi, kalecimiz kurtardı da maçı yendik. Hayır dedi öyle değil. Siz o hastanedeki yüzlerce mağdur işçinin ve maaşını alamadığı için intihar ettiği iddia edilen işçinin kurtuluşlarını yaptınız, onların duasını aldınız ondan dolayı kazandınız. Bunu da unutmayın" dedi.