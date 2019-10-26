Özel Dünyam Hastanesi doktorları meme kanserini anlattı

Bir AVM'de gerçekleşen sempozyumda, Özel Dünyam hastanesi doktorları İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Ali Deneme ve Kadın Doğum Uzmanı Züleyha Güzel vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgiler verdi.

Bu sempozyumla kadınlara bilgileri vererek güncel gelişmeleri anlatacaklarını söyleyen İç Hastalıkları ve Tıppi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, “Bugün biz burada Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı olarak tüm Türkiye de değerlendirildiği için farkındalığı arttırmak üzere bu programlar yapıldığı için bizde Dünyam hastanesi olarak burada meme kanseri ve beraberinde rahim kanserine yönelik farkındalığı arttırma, erken teşhise yönelik insanları aydınlatma bu konuda bilgilendirme amaçlı sempozyum yapalım dedik o amaçla hekim arkadaşlarla birlikte Dünyam Hastanesi olarak program yapmaya geldik. Buraya gelen vatandaşlarımızın ve kadın grubunun katılımı yoğun bir şekilde daha çok onları ilgilendirdiği için onları birazdan başlayacak, bilgilendirme yapacağız, merak ettikleri soruları cevaplayacağız güncel gelişmelerden bahsedeceğiz. Özellikle meme kanseri, erken tanı, hayatı kurtarma, memeyi kurtarma gibi son dönem gelişmelerden bahsedeceğiz. Her 8 kadından birisi meme kanseri olacaktır dolayısıyla bu konuda bu kadar sık görülen hastalıkta mutlaka ama mutlaka erken teşhis hayat kurtarıcı o nedenle aman olmaz demeyin hekimlerinize kontrole gidin meme kanseri konusunda erken teşhis hayat kurtarır” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Ali Deneme, ‘Meme kanseri farkındalık ayında farkındalığın artması için böyle bir sempozyum gerçekleştirdiklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

”Bugün burada meme kanseri farkındalık ayında ufak bir seminer düzenlemek için toplandık bayanlarda en sık görülen meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmak, insanların bu kanserin tanısına, tedavisine yaklaşımları hakkında insanlara bilgi vermek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Meme kanseri günümüzde bayanlarda görülen en sık kanser her 8 kadından bir tanesi bu kanser ile karşılaşacak bu kadar sık görülen bir kanser türünün erken tanındığı takdirde tedavisi yüzde yüz oranında mümkün bizim inşalarımıza, bayanlarımıza tavsiyemiz, meme kanserinden korkmasınlar erken tanımlamada hayat kurtarıcı, şüphelendiği durumlarda uzman muayenesinden kaçmasınlar.”

Kadınların bilinçlenerek hayatını kurtarmasının mümkün olduğunu söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Züleyha Güzel ise, “Bugün burada kadınlarda en sık görülen erken tanı ile hayat kurtarabilecek meme kanseri ve rahim ağzı kanseri hakkında kadınlarımızı bilinçlendirmek ve onların hayatta daha uzun kalabilmelerini sağlamak için buradayız. Bizim kanserlerimiz en sık görülen kadın kanserleri fakat erken tanıda hayat kurtulabilmektedir erken tanı hayat kurtarır” dedi.