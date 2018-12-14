(Özel) Erciyes bu sezonda da ‘Charter' seferler ile canlanacak

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'e bu sene charter seferler ile 3 ülkeden turist gelecek. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes, uluslararası turizmde ciddi bir potansiyele açıldı” dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda geçen sene başlatılan charter sefer ile Rusya'dan turistler gelerek Erciyes'te kayak yapmanın heyecanını yaşamıştı. Bu sene artırılan charter seferler ile 2018-2019 kayak sezonunda Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan turistler Erciyes'e gelecek.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, gelen turistlerin şehrin ekonomisine de katkı vereceğini söyleyerek, “Geçen sene başlatmış olduğumuz charter seferleri Rusya'dan başlatmıştık. Bu sene 3 ülkeye yayıldı. Hem Ukrayna'dan hem de Polonya'dan direk Kayseri uçuşları ile charter seferler ile misafirlerimiz gelecek. Sezon içerisinde Erciyes'te yaklaşık 500 ile bin arasında yabancı misafirimiz olacak. Bu misafirlerimiz hem şehrin ekonomisine katkıda bulunacak hem Kayseri'nin 6 bin yıllık medeniyet tarihini keşfetme imkanına sahip olacak hem de dünyanın 8'inci harikası Kapadokya'yı gezebilecekler. Dolayısıyla bu bölgede tarihin, kültürün, mutfağın ve ticaretin çok yoğun olarak takip edilebileceği ve aynı zamanda da kış turizminin bütün bunlarla entegre edilebileceği bu bölgede gelen misafirlerimiz gayet keyifli ve öğretici zaman geçirecekler” ifadelerini kullandı.

Erciyes'te kayak altyapısının çok sağlam olduğunu kaydeden Cıngı, “Allah'a çok şükür ürünümüz iyi olduğu için kayak alt yapımız çok sağlam. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Master Planı kapsamında dünya standartlarının üzerinde son teknoloji ürüne ve çok iyi teleferiklere sahibiz. Bu alt yapıyı ve kayak turizminin bu gelişmişliğini Kapadokya ve Kayseri merkezle entegre ettiğimiz zaman gelen misafirlerin hemen hemen tamamında yüzde 100 memnuniyet oranı yaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Böylesine bir bölge ve böylesine bir kış turizm destinasyonu dünyada çok az desem mübalağa olmaz. Çünkü İsviçre'de, İtalya'da Fransa'da ve Avusturya'da çok muhteşem kayak merkezleri var ama orada kültür boyutu eksik. 1 hafta kayak kasabasında kalıyorsunuz, sadece kayak yapıyorsunuz ve oradaki imkanlardan istifade ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Bölgenin birçok turizm unsuru barındırdığını kaydeden Cıngı, “Bizim bölgemiz birçok turizm unsurunu barındıran ve gelen misafire çok farklı heyecanlar yaşatma potansiyeline sahip bir bölge. O nedenle geçen sene Rusya ile başladığımız bu serüven orada çok ciddi bir yankı buldu ve Rusya'da ciddi bir Erciyes tanıtımına vesile oldu. Oradaki ilgi ve alakayı gören Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde bu sene uçuşlarla Erciyes'e turist getirmeye karar verdiler. Bu artık her yıl yeni ülkeye sirayet edecektir. Bizimde yurt dışı özelinde çok ciddi çalışmalarımız var. Birçok ülke ile diyalog halindeyiz, oradan acenteler getiriyoruz. Yavaş yavaş uluslararası turizme Erciyes ciddi bir potansiyelle açılacak ve inşallah önümüzdeki yıllar Kayseri'nin turizm dönüşümünün gerçekleşmiş olduğu dönem olacak” dedi.