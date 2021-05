(Özel) Erciyes dağının eteğinde manda, koyun ve yılkı atlarının görsel şovu

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda, mandaların yolculuğu görenleri hayran bırakıyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güney batısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sudan geçme anları izleyenleri hayran bırakıyor. Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri ise izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ve fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor. Köy hakkında bilgiler veren Muhtar İbrahim Demir; "Köyümüzde 300-350 arası nüfusumuz var. Kışla yaz arası değişiyor. Yazın nüfusumuz daha çok oluyor. Kışın merkeze taşınanlar var onlar geri geliyor. Yani genel olarak baktığımızda boş evimiz çok fazla yok. Burada yaşayan herkes mutlu, avantajlı bir yerde merkeze çok yakın. O nedenle çok misafir alıyor" dedi.

"Amerika'dan, Japonya'dan misafir ağırlıyoruz"

İnsanların köylerine olan ilgisinden memnun olduklarını kaydeden Demir; "Köyümüze ilgi duyan çok insan var. Yılkı atlarımız meşhur. Yoğurt ve kaymağımız meşhur. Köyümüzde her şeyimiz doğal. Köyümüze yoğun bir şekilde Amerika'dan Japonya'dan turistler geliyor. At çiftliğini ziyaret ediyorlar. Burada yöresel köy ürünlerinin sunulduğu kahvaltı salonlarımız var. Çokta tutuluyor. Köyümüzün her şeyi dört dörtlük, yani köyümüze gelen memnun kalıyor. Köyümüzün arazisi saz, delta tipinde yani geneline baktığımız zaman bataklık. Buradaki mandalarımıza biz ekstra elemanda kullanmıyoruz. Hayvanlar yüzde 80 kendi kendilerine otluyor. Tamamen doğal bir bölge ve yakınlarından tehlike oluşturacak bir yol geçmediğinden dolayı hayvancılıkta çok rahatız. Şimdilik köyümüzde her şey güzel. Önceden çok keşfedilmemiştik ama şimdi herkes biliyor. Dünyaca dahi tanınıyoruz. Biz de bu durumdan dolayı baya memnunuz. Vatandaşlarımız da memnun. Bizim köyümüz misafiri de çok sever. Burayı artık herkes öğrendi. Meralarımızda çok uygun mangal yapmak için gezmek için gelebilirler. Atlarla gezme sahalarımızda var. Yılkı atlarımızla yarış yapılıyor. Misafirlerimiz baya çok" ifadelerini kullandı.

Koyun, manda, yılkı atları bir arada

Özellikle mandalar; yaklaşık 350 nüfusun yaşadığı Hürmetçi mahallesinin de önemli geçim kaynağı arasında. Koyun, manda ve yılkı atlarının Erciyes Dağı eteklerindeki görüntüler ise kendine hayran bırakıyor. Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan manzaralar dron tarafından havadan görüntülendi.