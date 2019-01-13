(Özel) Erciyes'e ilk defa giden öğrenciler heyecanlandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, karne hediyesi olarak Erciyes'i daha önce hiç görmeyen 55 öğrenciyi Erciyes'e götürerek sürpriz yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sömestr tatili öncesinde, daha önce Erciyes'i hiç görmeyen başarılı 55 öğrenciyi karne hediyesi olarak Erciyes'e götürdü. Erciyes Kayak Merkezi'nde teleferiğe binen, polis ağabey ve ablaları ile kar topu oynayan öğrenciler, kızağa da bindi. Unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler, daha sonra okullarına götürüldü.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak yarıyıl tatilinde öğrencilerimize bir karne hediyesi vermek istedik. Öğrencilerimizi Erciyes'e pikniğe ve kayak yapmaya götürdük. Öğrencilerimiz burada şube müdürlüğümüz personeli ile kayak yaptılar, teleferiğe bindiler ve piknik yaptılar. Etkinliğin sonunda öğrencilerimizi tekrardan okullarına bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mustafa İsmail ise, “Biz Erciyes'e ilk defa geliyoruz. Polis ağabeylerimiz bizi buraya getirdiler. Emniyet müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Burada geziyoruz. Fotoğraf falan çekindik. Çok heyecanlıyız” dedi.

Meryem Özüduru da, “Daha yeni teleferiğe bindik. Şimdi de kayak yapacağız. Çok heyecanlıyım. Erciyes'e ilk defa geldim. Burası çok güzel, bizi getirdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.