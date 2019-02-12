(Özel) Erciyes'i sezon başından bu yana 62 ilin nüfusundan fazla kişi ziyaret etti

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nı, kayak sezonunun açıldığı günden bugüne kadar 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Bu sayı, 62 ilin nüfusundan fazla.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, sezon tüm hızıyla devam ediyor. Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes'i, sezonun açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Bu sayının 62 ilin nüfusundan fazla olması da dikkat çekti.

Hareketli bir kış geçirdiklerini söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bu sene genel itibariyle hem ülkemiz hem de Erciyes hareketli bir kış geçiriyor. Erciyes'i işletmekte olduğumuz son 7 yıldır çok beklenmedik, sıkıntılı hava şartlarıyla karşılaşmadık. Karın geç yağdığı dönemlerde de zaten Türkiye'de en gelişmiş suni karlama sistemleri ile kar ürettik ve pistlerde misafirlerimize kayak imkanlarını sunmuştuk. Bu sene ülkemiz genel itibariyle yağışlı bir sezon geçiriyor ve Erciyes'te de kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi buluyor. Pistlerimizde şuanda ezilmiş karın kalınlığı neredeyse 1 metreyi geçmiş durumda. Bütün pistlerimiz misafirlerimize hizmet veriyor. Erciyes'im en önemli özelliği 25 kilometrelik yay içerisinde 4 farklı giriş noktasından kayağa başlanması ve teleferik mahareti ile dağın her tarafına kayakla ulaşılıyor olabilmesidir. Birbirine entegre Alpler sistemi içerisinde gelişen bir kayak merkezi işletiyoruz. Dolayısıyla pistlerimizde gayet mükemmel, havalarda çok iyi gidiyor. Hem dağ otellerimiz hem de şehir otellerimiz gayet mutlu” ifadelerini kullandı.

Erciyes'te sezon açılışından bu yana 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladıklarını kaydeden Cıngı, “Çok şükür hedeflerimize ulaşıyoruz. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman kayakçı sayısında da ciddi bir artış var. Yerli misafir sayısında da, yabancı misafir sayısında da çok ciddi artış var. Erciyes dünya sahnesinde yeni bir kayak merkezi olduğu için ciddi oranda yabancı gelmesi ve yabancı ziyaretçilerin sayısının artması da işin tabi neticesidir. Bu sene bizim hedefimiz toplam ziyaretçi sayısında 2 milyonun üzerine çıkmaktı. Sezon başında itibaren şimdiye kadar 1 milyon 100 bin kişiyi geçmiş bulunmaktayız. Sadece sömestri dönemine baktığımız zaman sadece 3 hafta sonu Erciyes'e 300 bini aşkın insan geldi. Çok ciddi trafik kuyrukları oluştu. Pistlerde çok yoğun kayakçı trafiği vardı” diye konuştu.